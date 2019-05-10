PKK'ya para toplayıp eleman temin eden 11 kişi yakalandı
İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'nın kırsaldaki faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve finansal destek sağladıkları ileri sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı
|10 Mayıs 2019 11:37
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK'ya finansal destek sağladıkları, terör örgütünün kırsal faaliyetleri için eleman temin ettikleri ve örgütün talimatları doğrultusunda cezaevlerindeki mensuplarına para topladıkları belirlenen 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarttı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, terör örgütü PKK/KCK'dan gelen talimatları içeren veriler ile çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Dijital verilere de el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.
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