Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda büyümeye devam ediyor

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı (İSG) dış hatları kullanan yolcu sayısı, yılın ilk 4 ayında yüzde 20 arttı.

İSG'den yapılan açıklamaya göre, yılın dört ayında dış hat yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 4 milyon 160 bin olarak gerçekleşti. Dış hatlar yolcu sayısındaki artış, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oldu. Nisan ayında 28 bin 989 uçak iniş ve kalkış yaptı.

Bu arada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın ilk 4 ayında toplam yolcu sayısı 10 milyon barajını geçerek 10 milyon 997 bine ulaştı. Bu rakamın 6 milyon 836 bini iç hat yolcusu, 4 milyon 160 bini ise dış hat yolcusu olarak belirlendi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda nisan ayında 1 milyon 745 bini iç hat yolcusu, 1 milyon 200 bini ise dış hat yolcusu olarak toplam 2 milyon 945 bin yolcuya hizmet verildi.

Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yılın ilk dört ayında 63 bin 779 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.