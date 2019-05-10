'İstismar mağduru çocuklar için acilen ihtisas mahkemeleri kurulmalı'

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar için ihtisas mahkemeleri var ama istismara uğramış mağdur çocuklar için yok. Davalar çok uzun sürüyor. İstismar mağduru çocuklar için acilen bizim ihtisas mahkemelerine ihtiyacımız var." dedi.

Saadet Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istismarın, özellikle de cinsel istismarın bütün dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Birçok ülkenin bu sorunu en aza indirgemek için çeşitli yasalar ve multidisipliner yaklaşımlarla çalıştığını anlatan Özkan, "Derneği kurarken öğrencilerimle başlayan süreçte bazı hataları ve neler yapabileceğimizi gördük. Derneğimizin kurulmasıyla Türkiye genelindeki üye sayısında 20 binleri geçtik. Dernekte avukatların yanı sıra psikologlar, sosyal hizmet uzmanı, doktor, kadın ve işçiler hep birlikte topyekun mücadele veriyoruz." dedi.

Özkan, UCİM'in ülkedeki çocuk istismarı davalarını takip ettiğini, aile ve çocuklara eğitimlerin yanı sıra travma desteği verdiklerini aktardı.

Cinsel istismarın ülkenin kanayan yarası olduğunu dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Çocuklar artık konuşuyor, çocuklar kendilerine istismarcılarını yaklaştırmak istemiyor. Türkiye'de suça sürüklenen çocuklar için ihtisas mahkemeleri var, ama istismara uğramış mağdur çocuklar için yok. Davalar çok uzun sürüyor. İstismar mağduru çocuklar için acilen bizim ihtisas mahkemelerine ihtiyacımız var. Bu mahkemelerin kurulmasıyla değişimi başlatabileceğiz. İngiltere ve bazı ülkeler çocuk istismarının önüne geçmek için büyük bütçe ayırmış, çocuklar için polis timleri kurmuş. Bazı ülkeler ise ulusal çocuk ittifakları kurmuş ve oluşturulan merkezlerde çocuklara eğitim verilerek rehabilite edilmiş. Ayrıca istismarla ilgili bir olay geldiğinde o konuyla ilgili başka vaka var mı diye araştırma yapmış."

Özkan, Antalya'da bir süre önce çocuğa cinsel istismarla ilgili görülen bir davada annenin feryadına şahit olduklarına değinerek, "Çocuğun beyanları ve Adli Tıp Raporu olmasına rağmen sanığın beraat ettiğini görüyoruz. Burada kırmızı çizgiyi bilmemiz gerekiyor. Demek ki kişisel iradelere kaldığımızda yargıda sorun yaşanıyor. Çünkü aynı emsal davada başka yerde 83 yıl ceza çıkıyor." diye konuştu.

- İhtisas Mahkemeleriyle dava süreçleri hızlıca sonuca ulaştıracak

Özkan, İhtisas mahkemelerinin uzmanlık gerektirdiğine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtisas mahkemelerinde kürsüler olmuyor, yargı mensupları eğitim alıyor ve bu eğitim eşliğinde çocuklar örselenmeden hızlı biçimde dava süreci sonuca eriyor. Çocukların davalarıyla ilgili yaşadığımız sorunlardan biri 2-3 yıl sonra dosyalar Bölge Adliye Mahkemesine gidiyor ve orada da bekliyoruz. Daha sonra çıkan kararları bozmak için uğraştığımız zamanlar oluyor ya da 25 yıl kişiye hüküm deniliyor ama tutukluluk olmuyor. 25 yıl ceza almış birinin tutuksuz olarak dışarıda olması normal değildir. Bu karmaşıklığı çözmenin tek yolu İhtisas Mahkemeleridir."

"Şu an biz de Çocuk İzleme Merkezi var, buralarda adli görüşme odası kurulmuş ama genelde salonlarda dava görülüyor. Çocuklar ailelerin yanında utanır konuşamaz diyoruz, anne babalar çocukların yanında olsun deniliyor. Böyle olunca çocuklar ifade değiştiriyor." diyen Özkan, bu sorunlar nedeniyle ihtisas mahkemelerinin çok gerekli olduğunu vurguladı.

Özkan, Adalet Bakanlığının söz konusu mahkemenin kurulmasına yönelik çalışmayı acil başlatması, istismar mağduriyeti yaşayan çocukların adalete olan inancının da asla sarsılmaması gerektiğini kaydetti.

Cinsel istismarcıya verilen cezada indirim yapılmaması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Cinsel istismarcı bir öğretmen, ya da din görevlisiyse davaya gittiğinde takım elbise giyindiği için ve duruşundan dolayı indirim alıyorsa burada bir sorun var. Bu kişiler o kılığa bürünmüş bizim değerlerimize zarar verenlerdir. Bu kişilerin ivedi şekilde en ağır cezayı alması gerekiyor ki toplumda adalat yerini buldu deyip çocukları cesaretlendirelim." dedi.

Genel Başkan Özkan, UCİM'in sevgiyi, şefkati ve iyiliği içinde tutan, vatanın birliğine, bütünlüğüne önem veren ve tüm dünya çocuklarının mutlu olmasını önemseyen yapı olduğunu belirterek, UCİM'in dünyadaki bütün çocukların yanında olmayı amaçladığını ve bu anlamda UCİM'e akın akın insanların üye olduğunu belirtti.

Hukuk sistemi kurduklarını, şehir ve saha görevlilerinden dava sorumlularına, özel rehabilitasyon sorumluları ve komiteler oluşturup Türkiye'nin 33 ilinde yapılandıklarını aktaran Özkan, "Çocukların ifadelerini önemseyen, cübbesini çıkarıp çocuk seviyesine inen, onların karşısında diz çöküp insani olarak yargılama yapan, çocuğu sanık yerine koymayan çocuk dostu hakimler, çocuk dostu mahkemeler kurulmasını önemsiyoruz. UCİM büyüyecek, çünkü UCİM dünyanın kanayan yarasına merhem olmaya çalışan büyük insanlık hareketi. İstismarcılara ülkeyi cehennem edeceğiz. Gün yüzü göremeyecekler." şeklinde konuştu.