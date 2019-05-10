Kocaeli'de DSİH üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DSİH üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı
|10 Mayıs 2019 12:04
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Kocaeli'de sol terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları, suçu ve suçluyu övdükleri gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DSİH'e yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, DSİH terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.Ç, O.A. ve G.K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "Sol terör örgütlerinin propagandasını yapmak, suçu ve suçluyu övmek" suçları iddiasıyla Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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