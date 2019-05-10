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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 10 Mayıs 2019 12:10
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,12806,1290
Avro6,88806,8890
Sterlin7,94507,9840
ANKARA
ABD Doları6,09506,1550
Avro6,83006,9000
Sterlin7,85708,0330
Anadolu Ajansı
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