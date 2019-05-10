Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
|10 Mayıs 2019 12:11
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Sağlık Bakanlığı, hangi bölümlerin bitirilmesi halinde, üst öğrenim zam ve tazminatının verileceğini gösteren listeyi güncelledi.
81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda "Müdürlüğünüze bağlı hizmet birimlerinde veya sağlık tesislerinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin, ekli listede belirtilen lisans bölümü veya ön lisans programlarından herhangi birini bitirmesi halinde anılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın 4. maddesinin (e) fıkrasında öngörülen zam ve tazminatlardan faydalanabilecektir" denildi.
İşte O Resmi Yazı ve Lisans-Ön Lisans Programları
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