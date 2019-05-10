1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cumhuriyet tarihinde ilk kez hazırladı: Özel müfredat

Milli Eğitim Bakanlığınca özel yetenekli öğrenciler için tam zamanlı eğitim aldıkları okullarda uygulanmak üzere, okul öncesi dönemden lise eğitimi sonuna kadar uzanan yeni öğretim programları hazırlandı- Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile özel yetenekli öğrencilere okullarında genel öğretim programlarından farklılaştırılmış bir müfredat uygulanacak- Bu çerçevede hazırlanan 28 taslak öğretim programı, öğretmenlerin ve akademik çevrelerin görüşüne açıldı- Beden eğitim ve oyun, bilişim teknolojileri ve yazılım, görsel sanatlar, müzik ile okul öncesi derslerin de yer aldığı öğretim programları, özel yetenekli öğrencilere göre düzenlendi
 10 Mayıs 2019 12:10
Yazdır
Cumhuriyet tarihinde ilk kez hazırladı: Özel müfredat

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) cumhuriyet tarihinde ilk defa, özel yetenekli öğrenciler için okul öncesi dönemden lise eğitiminin sonuna kadar uzanan, okullardaki genel öğretim programlarından farklılaştırılmış bir müfredatı içeren öğretim programları hazırlandı.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında, özel yetenekli öğrencilere sunulan eğitimlerin niteliğini artırmak, öğrencilerin yeteneklerini daha fazla geliştirmelerine imkan tanımak, eğitimin ilk yıllarında yetenek kayıplarının önüne geçmek amacıyla kapsamlı bir öğretim programını uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

Bu çerçevede Bakanlık ve TÜBİTAK iş birliğinde 2017'de başlayan program geliştirme süreci tamamlanırken, çalışmaya 29 farklı üniversiteden alanında ve özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde uzman 61 akademisyen ile bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) görevli 80 öğretmen katıldı.

Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliğini taşıyan bu çalışma ile özel yetenekli öğrencilere genel öğretim programlarından farklılaştırılmış eğitim içerikleri uygulanacak.

- 28 taslak öğretim programı askıya çıkarıldı

Bu kapsamda Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce özel yetenekli öğrencilerin tam zamanlı eğitim gördüğü okullarda uygulanmak üzere okul öncesi dönemden başlayarak ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim için hazırlanan 28 adet taslak öğretim programı, öğretmenlerin, akademik çevrelerin ve diğer ilgililerin görüşlerine açıldı.

Programlar, "http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx" adresinde 20 Mayıs saat 18.00'e kadar askıda kalacak.

Yeni öğretim programları, beden eğitim ve oyun, beden eğitimi ve spor, bilişim teknolojileri ve yazılım, biyoloji, coğrafya, felsefe, fen bilimleri, fizik, matematik, görsel sanatlar, müzik, sosyal bilgiler, tarih, Türk dili ve edebiyatı, Türkçe ile okul öncesi derslerini içeriyor.

Programlar, ilköğretim ve ortaöğretimin yanı sıra mesleki ve teknik eğitimi de kapsıyor.

- Özel yetenekli öğrenciler için zenginleştirilmiş program

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim derslerinin yer aldığı öğretim programları, özel yetenekli öğrencilerin özelliklerine göre zenginleştirildi ve farklılaştırıldı.

Öğretim programlarının geliştirilmesi sürecinde MEB öğrenme alanı, ünitesi ve kazanımları olduğu gibi korunurken, tamamen yeni öğrenme alanı, ünite veya kazanımlar geliştirildi. Bu çerçevede üst sınıftan öğrenme alanı veya ünite çekilerek öğretim programların hızlandırılması da sağlandı.

- Ders içeriklerinde tanınmış "deha"lara da yer verilecek

Hazırlanan taslak öğretim programlarında özel yetenekliler için öğretim programlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Genel öğretim programlarının özel yetenekli öğrencilerin eğitimlerinde çeşitli yönleriyle yetersiz kalması sonucunda daha ilk ve ortaokul yıllarında yetenek kayıplarının oluşmasının dünya genelinde bu öğrenciler için özel eğitim modelleri ve özel eğitim programlarının geliştirilmesinin temel gerekçesini oluşturduğuna işaret edilirken, özel yetenekli öğrenciler için geliştirilen özel öğretim programlarının ana ilkesi de "programların sağladığı öğrenme deneyimlerinin bütün öğrenciler için geliştirilen genel öğretim programlarından nitel açıdan farklı olması" şeklinde açıklandı.

Bu kapsamda, programların öğrencilere kazandırılması planlanan kavramlar, yaklaşımlar, kuramlar, fikirler ve diğer bilgi türlerini içine alan "içerik" planlamasında, 6 temel ilke belirlendi. Bunlar arasında daha az veri düzeyinde bilgiye, daha çok soyut kavramlara ve genellemelere, genel öğretim programlarındaki konu ve temaların yanı sıra zenginleştirilmiş sıra dışı konulara, temalara yer verilmesi gerektiği aktarıldı.

Ayrıca programların temelinde dehalar, seçkin kişilerin bireysel, sosyal ve mesleki özelliklerini, başarılarını, başarısızlıklarını, sorunlarla başa çıkma yollarını içermesine ilişkin ilkeler de yer aldı.

Bakanlık, özel yetenekli öğrencilerin velilerine yönelik olarak, taslak öğretim programlarının amacı ve bu konuda sıkça sorulan sorulara yanıt veren özel bir bölüm de hazırladı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mesleki ve teknik liselere 'organize' destek
09 Mayıs 2019 12:52		 LGS'de suya izin çıktı
09 Mayıs 2019 12:37
MEB'den öğretmen dışındaki personel için il içi yer değiştirme duyurusu
09 Mayıs 2019 11:52		 Mesleki ve teknik eğitimde 'kalite güvence sistemi' dönemi
09 Mayıs 2019 09:23
Minik öğrenciler ODTÜ'de bilim ve sanatla buluştu
08 Mayıs 2019 19:47		 MEB, görevde yükselme atamalarında mazeret hakkı tanıdı
08 Mayıs 2019 13:48
BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı
06 Mayıs 2019 16:27		 MEB, öğretmen yetiştirme ve geliştirme için taşra teşkilatı kuruyor
06 Mayıs 2019 10:09
MEB, şef ve memur kadrolarına görevde yükselme atama sonuçlarını açıkladı
03 Mayıs 2019 21:46		 MEB, yönetici görevlendirmede, tercih süresini uzattı
03 Mayıs 2019 21:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - Çeyrek altın ne kadar?12:43 - Türk diplomat katili Kufodinas'ın talebi reddedildi12:41 - FETÖ şüphelisi PTT eski müdürü dahil 14 gözaltı12:33 - Trafikte baltayla tehdit eden kişi tutuklandı12:25 - Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı12:20 - Türk mühendisler robotik hücre geliştirdi12:15 - 6'sı tapu memuru 14 kişi rüşvetten tutuklandı12:11 - Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi12:10 - Gün ortası döviz fiyatları12:10 - Cumhuriyet tarihinde ilk kez hazırladı: Özel müfredat
12:05 - 'İstismar mağduru çocuklar için acilen ihtisas mahkemeleri kurulmalı'12:04 - Kocaeli'de DSİH üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı12:01 - Gaziantep baklavasına, ramazanda zam yok12:00 - Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda büyümeye devam ediyor11:50 - Tırnakçı kadın çetesinden esnafa 'soyunuruz' tehdidi11:44 - Yüksek kar verecekleri vaadiyle 40 kişiyi dolandıran 28 kişi gözaltında11:37 - PKK'ya para toplayıp eleman temin eden 11 kişi yakalandı11:35 - Bağımsız vekil ihraç edildiği partiden son aidatını istedi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
İl Sağlık çalışanı 4 kişi kavga nedeniyle açığa alındı
TSK, Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
chp'nin tüm istanbul seçimlerinin iptalini talep etmesi 1
ölünmüyor yokluğunda 3
bu oyunu bozmaya kararlıyız 1
ramazan ayında tbmm kürsüsünde su içilmesi 8
irdelemek 4
12.05.2019 m.başakşehir vs ankaragücü maçı 8
feeling poor 2
MFÖ 5
şu an çalan şarkı 4
Vita Brevis 1
SON İLANLAR
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam