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6'sı tapu memuru 14 kişi rüşvetten tutuklandı
Esenler'deki operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 6'sı tapu memuru 14'ü tutuklandı
|10 Mayıs 2019 12:15
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Esenler'de, rüşvet karşılığı kanun dışı işlem yaptığı ve yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 23 kişiden 14'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve Esenler Tapu Müdürlüğünde rüşvetle işlem yaptığı-yaptırdığı ileri sürülen 8'i tapu çalışanı 23 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tapu çalışanı 14'ü tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla 9'ü serbest bırakıldı.
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