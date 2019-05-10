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Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı

Kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satışı yapıldığı iddia edildi.
 10 Mayıs 2019 12:25
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Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı

Reuters'a bilgi veren kaynaklar Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla döviz satış gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Dolar/TL, dün 6.2460 seviyesini test ettikten sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) adımlarının da desteğiyle gece saatlerinde yönünü aşağı çevirmeye başladı.

Saat 04:00 itibarıyla illikit piyasalarda kuvvetlenen kurdaki düşüş eğilimi yaklaşık 20-25 dakika içinde dolar/TL'yi 6.16'dan 6.0515'e çekti.

Kur bugün saat 12:25'de 6.1250 seviyesinde işlem görüyor.

Reuters'a konuşan üst düzey bir kaynak, "Ziraat başta olmak üzere kamu bankaları aracılığıyla piyasalarda dün ve gece yarısından sonra 1 milyar dolardan fazla satış gerçekleştirildi. Bu kanalla kurdaki artış durdurularak kurun bir miktar geri gelmesi hedeflendi" dedi.
Memurlar.Net
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