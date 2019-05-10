Başpolisler arasından arasından komiser yardımcısı alınacak
|10 Mayıs 2019 12:51
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Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklama:
Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı Eğitimi Sınav Takvim Duyurusu
Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi aşağıda belirten takvime göre yapılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
TARİH---------- İŞİN TANIMI
Sınava girecek ADAY'ların önbaşvuru (PBS) kayıt işlemlerinin alınması. 06-10 MAYIS 2019
Şahsen başvuru işlemlerinin 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmesi. 13-17 MAYIS 2019
Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personelin sözlü sınavlarının gerçekleştirilmesi. 27-31 MAYIS 2019
Sözlü sınavda başarılı olan adayların Uzaktan Eğitim Programına tabi tutulması. 15-28 HAZİRAN 2019
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