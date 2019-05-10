Başpolisler arasından arasından komiser yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklama:

Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı Eğitimi Sınav Takvim Duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimi aşağıda belirten takvime göre yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

TARİH---------- İŞİN TANIMI

Sınava girecek ADAY'ların önbaşvuru (PBS) kayıt işlemlerinin alınması. 06-10 MAYIS 2019

Şahsen başvuru işlemlerinin 81 İl Emniyet Müdürlüğü ve Merkez Teşkilatı için ise Polis Akademisi Başkanlığınca yürütülmesi. 13-17 MAYIS 2019

Şahsen başvuru işlemleri kabul edilen personelin sözlü sınavlarının gerçekleştirilmesi. 27-31 MAYIS 2019

Sözlü sınavda başarılı olan adayların Uzaktan Eğitim Programına tabi tutulması. 15-28 HAZİRAN 2019