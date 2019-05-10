Sağlık Bakanlığı 'Yedikule' iddialarını yalanladı
Sağlık Bakanlığı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi
|10 Mayıs 2019 13:02
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Sağlık Bakanlığı, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin idari ve mali yönden İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlanacağı yönünde bazı iddialar bulunduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bakanlığımızca bu yönde alınmış bir karar bulunmamaktadır. Hastane gerek insan kaynağı gerek tıbbi donanım yönünden güçlendirilerek sağlık hizmet sunumuna devam edecektir." ifadelerine yer verildi.
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