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Öğrenciye tokat atan öğretmene soruşturma
Bolu'da, ilkokul öğrencisinin sınıfta kulağını çekerek tokatlayan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı
|10 Mayıs 2019 13:05
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Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda görevli G. Y. isimli öğretmen, öğrencilerinden birisinin sorduğu soruyu bilememesi üzerine sınıf tahtası önünde kulağını çekerek kafasına tokat attı. Öğretmeninden şiddet gören çocuğun durumu ailesine haber vermesi üzerine aile G. Y.'den şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen G.Y. hakkında soruşturma başlattı.
Yaşanan olay, diğer öğrenciler tarafından ise, cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, G.Y.'nin öğrencisine tahta üzerinde bir konuyu anlatırken 'senmi döveceğim ha' diyerek kulağından çektiği ve sonrasında tokat attığı yer aldı.
Ayrıca, öğretmenin halen görevine devam ettiği öğrenildi.
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