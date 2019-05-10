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Garanti Bankası'ndaki isim değişikliği KAP'a bildirildi

Türkiye Garanti Bankası'nın yüzde 49.85 oranındaki İspanyol hakim ortağı BBVA, bankanın unvanını değiştirme kararı almasının ardından beklenen ilk adım atıldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada Garanti, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek.
 10 Mayıs 2019 13:13
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Garanti Bankası'ndaki isim değişikliği KAP'a bildirildi

Garanti, BBVA Grubu'nun yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini "Garanti BBVA" markasıyla sürdürecek.

Şirket'ten konu ile ilgili Kamu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamız Yönetim Kurulunca, tüm yasal ve içsel süreçlerin tamamlanmasını takiben faaliyetlerin "Garanti BBVA" işletme adı ile yürütülmesine ve işletme adının tescil ve ilan edilmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. ''
Memurlar.Net
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