CHP, Saadet Partisine bağışta bulundu
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Saadet Partisine, bina yapımı için bağışta bulundu
|10 Mayıs 2019 13:20
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Dün, Saadet Partili Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'na bağışta bulunduğunu açıklamış ve bağış makbuzlarını yayınlamıştı.
Bugün ise, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye İş Bankasındaki hesabından, Saadet Partisine, bina yapımı için bağışta bulundu. Tekin, hem kendisi hem de eşinin katkıda bulunduğunu belirtti.
İŞTE GÜRSEL TEKİN'İN YAYIMLADIĞI BAĞIŞ MAKBUZU
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