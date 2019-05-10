CHP, Saadet Partisine bağışta bulundu

Dün, Saadet Partili Ali Aktaş, Ekrem İmamoğlu'na bağışta bulunduğunu açıklamış ve bağış makbuzlarını yayınlamıştı.

Bugün ise, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Türkiye İş Bankasındaki hesabından, Saadet Partisine, bina yapımı için bağışta bulundu. Tekin, hem kendisi hem de eşinin katkıda bulunduğunu belirtti.

İŞTE GÜRSEL TEKİN'İN YAYIMLADIĞI BAĞIŞ MAKBUZU