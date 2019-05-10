PKK şüphelisi 3 kişi Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 3 terör örgütü PKK şüphelisi, hudut askerlerince askeri yasak bölgede yakalandı
|10 Mayıs 2019 13:24
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Hudut askerleri Meriç ilçesine bağlı Serem köyündeki askeri yasak bölgede 3 kişi bulunduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelilerin "terör örgütü üyesi olmak" suçundan çeşitli illerde kovuşturmaları süren, yurt dışı çıkış yasakları bulunan E.K, O.B, T.A. oldukları belirlendi.
Şüphelilerin gözaltındaki işlemleri sürüyor.
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