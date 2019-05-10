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Trafikteki baltalı saldırgan tutuklandı
TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken kamyona balta ile saldıran M.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi
|10 Mayıs 2019 13:26
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TEM Otoyolu'nda seyir halinde iken aracından çıkardığı balta ile kamyona art arda darbeler vuran M.O. isimli şahıs polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilmişti.
Şahıs, çıkarıldığı mahkemece 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
M.O., TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışmış, hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atmıştı. O anlar arkadan gelen bir sürücünün cep telefonu kamerasına şu şekilde yansımıştı
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