İstanbul ve Rize'de işlenen 7 cinayetin sırrı çözüldü
|10 Mayıs 2019 13:26
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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz Cuma günü 'Sarallar' olarak bilinen Ümit S. liderliğindeki suç örgütüne yönelik çeşitli ilçelerde düzenlenen operasyonda 22 şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda tabanca, çek ve senedin ele geçirildiği operasyonda 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarından işlem yapılan 22 şüphelinin polisteki sorguları tamamlandı. Bu sabah adliyeye sevk edilen çete üyeleri, 'Yağma', 'Tehdit', 'Silahla kasten yaralama' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi 16 ayrı olayla suçlanıyor.
Polis ekipleri, örgütün cezaevinde bulunan bazı üyelerinin yıllar içinde işlediği cinayetlerin de sırrını çözdü. Son üç yılda işlenen cinayetlerin bilinmeyenlerini araştıran polis, soruşturmada ilginç detaylara ulaştı.
Güngören ve Esenyurt'ta işlenen cinayetler
Buna göre, çoğu cezaevinde tutuklu bulunan ve Esenyurt ilçesinde 24 Temmuz 2016'da Hakan Koyuncu adlı kişinin öldürülmesi olayına karışan çıkar amaçlı suç örgütü üyelerinin, aynı yıl içinde 24 Ağustos 2016'da ise Güngören'de Kenan Şirin adlı kişiyi de 'hasım' görüp silahla katlettikleri ortaya çıkarıldı. 3 Haziran 2017 tarihinde Güngören Haznedar'da otomobille geldikleri kafenin önünde otomatik silahlarla çevreyi ateş açıp Mustafa Çakar ve Murat Mehmetefendioğlu'nun ölümüne, 1'i Suriyeli 6 kişinin de yaralanmasına neden olan olayın failleri oldukları tespit edildi.
Rize İkizdere'deki bir kahvehanenin otomatik silahlarla taranması
Aynı çeteye mensup şüphelilerin, 1 Kasım 2016 tarihinde Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Güneyce köyündeki bir kahvehanenin otomatik silahlarla tarandığı olayda, Ahmet Şahin Akyıldız, Mehmet Yaşar Akyıldız ve Abdullah Özkan'ın öldürülmesi, 7 kişinin de yaralanmasının failleri olduğu ortaya çıkarıldı.
Çıkar amaçlı suç örgütü üyelerine yönelik 3 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 22 kişi yakalanmış, örgütü yöneten Ümit S.'nin ise cezaevinde olduğu bildirilmişti.
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