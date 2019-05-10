Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi
FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski 3. Yüksekova Piyade Tümen Komutanı tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi
|10 Mayıs 2019 13:29
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan tutuksuz 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanıklar bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Sanıkların savunma ve taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 18 Ekim Cuma gününe erteledi.
İddianamede, sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.
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