Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi

YETİŞTİRME KURSLARINDA YÖNETİCİLERE HAFTADA KAÇ SAATE KADAR DERS GÖREVİ VERİLEBİLİR? Eğitim kurumlarında ders yılı ile yaz tatilinde açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında, yöneticilere haftada kaç saate kadar ders görevi verilebilir?