Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ta yaşanan terör saldırısına kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta yaşanan terör saldırısını kınadı
|10 Mayıs 2019 13:38
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bağdat'ın Sadr City bölgesinde meydana gelen canlı bomba saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost ve kardeş Irak halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Açıklamada, "Irak'ta uzun yıllardır süregelen çatışma ortamından sonra barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına dair güçlü emarelerin görüldüğü bir dönemde meydana gelen bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu tür saldırılar, Irak'ta kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara engel olamayacaktır. Türkiye bu yolda Irak'a her türlü desteği vermeyi sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.
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