Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Malatya Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar sonucu merkez Yeşilyurt ilçesindeki 4 ev ve bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Evlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.