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Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

Ankaralı "yumurta kabuğu oyma sanatkarı" Hamit Hayran'ın, Allah ve Hazreti Muhammed lafızlarını, Hazreti Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk ve Ömer Halisdemir portrelerini işlediği eserleri ilgi görüyor
 10 Mayıs 2019 14:09
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Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaşayan "yumurta kabuğu oyma sanatkarı" Hamit Hayran'ın (63), yumurta kabuklarına yaptığı resimler ilgi görüyor.

Elektrik akımına kapılması nedeniyle 1988 yılında 32 yaşında yürüme engelli olan Hayran, yıllarca ayağa kalkamadığı için boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla babasından öğrendiği ağaç oyma sanatını yumurtada denemeye karar verdi.

Hayran, 1990'dan bu yana Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden topladığı farklı büyüklüklerdeki yumurtalara çeşitli figürler işliyor.

Dünya Yumurta Oyma Sanatı Derneği üyeliği bulunan, Dünya Yumurta Oyma Sanatı Ansiklopedisi'nde yer alan ilk Türk olan Hayran, eserlerini Bursa'da da sergiledi.

Hamit Hayran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır yumurta kabuklarını işlediğini söyledi.

Yıllar içinde kendisini geliştirdiğini ve farklı figürler denediğini belirten Hayran, "Yumurta kabuklarına Hazreti Mevlana, Mustafa Kemal Atatürk, Ömer Halisdemir'in portreleri, Allah ve Hazreti Muhammed lafızlarını işliyorum. Tabii kişinin isteğine göre farklı şeyler de yapmaya çalışıyorum. Boyutuna, kalınlığına, işçiliğine göre fiyatları değişiyor. 50 lira ila 3 bin lira arasında oluyor." dedi.

İnsanların bu sanata ilgisinin her geçen gün arttığını vurgulayan Hayran, ilk kez görenlerin yumurtanın şahesere dönüşmesini merak ettiğini aktardı.

Hayran, "Bu kırılgan objenin bir sanata dönüştüğü, evde kırıp çöpe attıkları kabukların sanat eserine dönüşmelerini görmeleri, insanlara huzur verdiklerini kendilerine farklı bir duygu yaşattığı için mutlu oluyorlar. İlgi şu anda çok iyi düzeyde. Her gittiğim yerde insanlar merak edip bakmak, görmek, denemek istiyorlar." diye konuştu.

Türkiye'de birçok yerde sergiye katıldığını dile getiren Hayran, bu sayede 200'ü aşkın kişiye sanatını öğrettiğini sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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