Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
|10 Mayıs 2019 14:10
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Binali Yıldırım özetle şunları özetledi:
"Bu pazar Anneler Günü. Bir gün değil her gün Anneler Günü'dür. Şimdiden kutluyorum. Şehit annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Cumhur İttifakı devam ediyor. Bahçeli ile İstanbul'da ortak programlarımız olacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yasak geçiş cezaları yapılan bir düzenlemeyle kaldırılmıştı. Bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye çalışılmış. Bu kararı konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile. Yazılan cezaları düzeltiyorlar. Bundan sonra mağduriyet bitmiş olacak.
YSK'nın geniş gerekçeli kararı henüz yayınlanmadı. Seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili kanuna uygun olmayan sandık başkanı ve memur üyesi değil onların görev yaptığı yerdeki sonucu etkileyecek değişim var. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok."
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