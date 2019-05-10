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Ziraat'ten soya, mısır ve ayçiçeği üreticilerine kredi paketi

Ziraat Bankası, soya, mısır ve ayçiçeği üreticilerine uygun koşullarla yeni bir kredi paketi hazırladı
 10 Mayıs 2019 14:14
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Ziraat'ten soya, mısır ve ayçiçeği üreticilerine kredi paketi

Ziraat Bankası, soya, mısır ve ayçiçeği üretiminin arttırılması, bu ürünleri yetiştiren üreticilerin işletme giderleri ile tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemi yatırımlarının uygun koşullarla finansmanı amacıyla yeni bir kredi paketini uygulamaya aldı.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka tarım ürünleri ithalatında önemli yer tutan soya, mısır ve ayçiçeğinin yurt içinde üretiminin teşvik edilmesi, böylece söz konusu ürünlerin üretiminde yerlilik oranının arttırılması ve bu alandaki ithalatın azaltılmasına katkı yapmak amacıyla yeni bir kredi paketi hazırladı.

Kredi paketi ile birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, yağlık ya da çerezlik ayçiçeği, dane, yağlık ya da silajlık mısır ekimi yapan üreticilerin işletme giderlerinin yanı sıra, bu üretimleri ile ilgili ihtiyaç duydukları her türlü tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemleri yatırımlarının uygun koşullarla finansmanının sağlanmasının hedefleniyor.

Kredi paketinden, yurt içinde birinci ya da ikinci ürün olarak soya fasulyesi, mısır (dane/yağlık/silajlık) ve ayçiçeği (yağlık/çerezlik) yetiştiren gerçek ve tüzel kişi üreticiler yararlanabilecek.

Paket kapsamında üreticilerin yıllık işletme giderlerinin finansmanı amacıyla işletme kredisi, üretimler ile ilgili tarımsal mekanizasyon ve modern basınçlı sulama sistemi harcamaları için yatırım kredisi kullandırılabilecek. İşletme giderleri ile modern basınçlı sulama sistemi harcamalarının tamamına kadar, tarımsal mekanizasyon harcamalarının ise mahiyetine göre tamamına ya da yüzde 75'ine kadar kredi kullandırılabilecek.

İşletme kredilerine azami 12 ay, yatırım kredilerine ise azami 60 ay vade verilebilecek. İşletme kredilerinin vadesi ile yatırım kredilerinin taksitleri üreticilerin gelir elde etme dönemlerine uygun olarak belirlenecek.

Üreticiler, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen teknik kriterlere uygun şekilde yapacakları üretim ve yatırımları ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca faiz sübvansiyonu uygulanan düşük faizli tarım kredilerinden yararlanabilecek. Bu kapsamda ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'nda belirtilen sınırlarda kalan kredilere, üretimin ve yatırımın mahiyetine bağlı olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yüzde 25 ila yüzde 100 arasında faiz sübvansiyonu uygulanacak.

Yeni kredi paketi bugünden itibaren uygulamaya alınmış olup, belirtilen ürünleri birinci ya da ikinci ürün olarak yetiştiren üreticiler Ziraat Bankası Şubelerine başvurularını yapabilecek.

Söz konusu ürünlerin yağ ve yem sanayiinin ana hammaddeleri arasında olması nedeniyle, paket kapsamındaki ürünlerden hammadde ihtiyacı olan sanayi firmalarının da sözleşmeli üretim modeli ile üretimin arttırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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