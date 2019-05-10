Doblo araçlar, 15 Temmuz Köprüsü'nden geçebilecek
Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, UKOME kararının değiştirileceğini ve 1. sınıfa giren taksi ve doblo araçların, 15 Temmuz köprüsünden geçebileceğini belirtti.
|10 Mayıs 2019 14:14
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Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, TBMM'den geçen yasaya rağmen, yanlış anlamadan dolayı, 15 Temmuz köprüsünden geçen doblo türü araçlara yine ceza kesildiğini belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle konuştuk. UKOME kararı varmış. Kararda değişiklik yapılarak, 1. sınıfa giren taksi ve doblo araçlar, 15 Temmuz köprüsünden geçebilecek" dedi.
Yıldırım ayrıca, Pazartesi günü toplanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde, Ak Parti olarak bazı konularda önemli önergeler vereceğini açıkladı
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