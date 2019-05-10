1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 10 Mayıs 2019 14:19
Yazdır
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı


Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 41 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçlarından adli işlem yapıldı.


Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 11 şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında ve adreslerinde yapılan aramada 11 paket halinde 39 gram eroin, 6 paket halinde 5,5 gram metamfetamin, 44 uyuşturucu hap, kurusıkı tabanca, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 aparat, 27 av tüfeği fişeği, bir otomatik av tüfeği ve bıçak ele geçirildi.


Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti
10 Mayıs 2019 14:40		 Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
10 Mayıs 2019 13:47
İstanbul ve Rize'de işlenen 7 cinayetin sırrı çözüldü
10 Mayıs 2019 13:26		 Trafikteki baltalı saldırgan tutuklandı
10 Mayıs 2019 13:26
Öğrenciye tokat atan öğretmene soruşturma
10 Mayıs 2019 13:05		 Zorla getirme kararı çıkartılan Kütahyalı yine duruşmaya katılmadı
10 Mayıs 2019 12:45
Trafikte baltayla tehdit eden kişi tutuklandı
10 Mayıs 2019 12:33		 6'sı tapu memuru 14 kişi rüşvetten tutuklandı
10 Mayıs 2019 12:15
Tırnakçı kadın çetesinden esnafa 'soyunuruz' tehdidi
10 Mayıs 2019 11:50		 Yüksek kar verecekleri vaadiyle 40 kişiyi dolandıran 28 kişi gözaltında
10 Mayıs 2019 11:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti14:35 - Engellilerden 'Ücret bireysel gelire göre belirlensin' talebi14:27 - MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı14:24 - Mersin'de FETÖ operasyonları: 6 gözaltı14:19 - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı14:14 - Hafta sonu DYK kurslarında nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?14:14 - Ziraat'ten soya, mısır ve ayçiçeği üreticilerine kredi paketi14:14 - Doblo araçlar, 15 Temmuz Köprüsü'nden geçebilecek14:10 - Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş14:09 - Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor
13:57 - Bakan Selçuk, Çin'de derece alan öğrencileri kutladı13:55 - Akar ve komutanlar sınır hattında denetimde13:51 - Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor13:47 - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama13:43 - Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılına hazır13:38 - Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ta yaşanan terör saldırısına kınadı13:29 - Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi13:26 - Trafikteki baltalı saldırgan tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
serkan çınar 2
yazıklar olsun nankörler 4
yatırım olarak arsa almak 2
idal'in üç noktasını görünce yaşanan endişe 4
Sen bu işten anlarsın 3
türk askeri 1
selam ve dua ile 2
boyu 1,90 olan erkek 1
akit gazetesinin jimnastikçi çocukları sansürlemesi 5
bu oyunu bozmaya kararlıyız 1
SON İLANLAR
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam