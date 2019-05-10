MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı
ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavı değerlendirme raporunu yayımladı
|10 Mayıs 2019 14:27
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2019-MSÜ Değerlendirme Raporu Yayımlandı
2019-MSÜ Değerlendirme Raporu, 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.20'den itibaren ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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