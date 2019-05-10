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MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı

ÖSYM, Milli Savunma Üniversitesi sınavı değerlendirme raporunu yayımladı
 10 Mayıs 2019 14:27
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MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu Yayımlandı

2019-MSÜ Değerlendirme Raporu, 10 Mayıs 2019 tarihinde saat 14.20'den itibaren ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019- MSÜ Değerlendirme Raporu
Memurlar.Net
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