1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Engellilerden 'Ücret bireysel gelire göre belirlensin' talebi

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli: Engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ediyoruz
 10 Mayıs 2019 14:35
Yazdır
Engellilerden 'Ücret bireysel gelire göre belirlensin' talebi

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, yapılacak yasal düzenlemelerle engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ettiklerini söyledi.

İçli, Engelliler Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs'ın Türkiye'de Engelliler Haftası olarak kabul edildiğine işaret etti.

"Bir tek sözün yeter. Engellilerin Hayatına Değer" sloganıyla bir kampanya yürüttüklerini belirten İçli, "2022 ve 2828 sayılı kanunlarda yapılacak düzenlemelerle engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ediyoruz." dedi.

İçli, gerekli değişikliklerin yapılması için sosyal medya üzerinden de kampanya düzenlediklerini aktararak "2022 sayılı kanun artık engellilerin gereksinimini karşılayamayacak kadar daralmıştır. Bu yasanın yenilenmesi ve engellilere yönelik bir tazminat yasasına dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Toplantıda Konfederasyon adına okunan basın bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Anayasamız gereği kanun hükmündedir. Bu sözleşmeden doğan yükümlülüklere dayanarak, bakım desteği ve muhtaçlık aylığı bağlanacak engelli bireylerin tespitinde hane halkı toplam geliri yerine bireyin bizzat fiilen eline geçen gelire bakılması yönünde bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Muhtaçlık aylığı ve bakım ücreti bağlanırken engelli bireyin birlikte yaşadığı tüm kişilerin gelirinin değil, engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını istiyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor
10 Mayıs 2019 14:09		 Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor
10 Mayıs 2019 13:51
Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılına hazır
10 Mayıs 2019 13:43		 Osmanlı geleneği gereği Eski Cami çiçeklerle donatıldı
10 Mayıs 2019 13:17
Türkiye'de 84 bine yakın dolar milyoneri bulunuyor
10 Mayıs 2019 13:11		 Doğu Ekspresi gibi 5 yeni turistik hat
10 Mayıs 2019 10:01
Başörtüsü makineye takılan işçi öldü
10 Mayıs 2019 08:53		 Sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek - Haritalı
10 Mayıs 2019 06:30
Balıkesir Emniyetinden Şehit ve Gazi Ailelerine iftar yemeği
10 Mayıs 2019 01:52		 Diyanet İşleri Başkanı emekli personeli ile iftarda buluştu
10 Mayıs 2019 01:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:40 - Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti14:35 - Engellilerden 'Ücret bireysel gelire göre belirlensin' talebi14:30 - Kılıçla hutbe geleneği Eski Cami'de devam ediyor14:27 - MSÜ sınavı değerlendirme raporu yayımlandı14:24 - Mersin'de FETÖ operasyonları: 6 gözaltı14:19 - Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı14:14 - Hafta sonu DYK kurslarında nöbet tutan öğretmenlere, ek ders ücreti ödenir mi?14:14 - Ziraat'ten soya, mısır ve ayçiçeği üreticilerine kredi paketi14:14 - Doblo araçlar, 15 Temmuz Köprüsü'nden geçebilecek14:10 - Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
14:09 - Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor13:57 - Bakan Selçuk, Çin'de derece alan öğrencileri kutladı13:55 - Akar ve komutanlar sınır hattında denetimde13:51 - Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor13:47 - Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama13:43 - Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılına hazır13:38 - Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ta yaşanan terör saldırısına kınadı13:29 - Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
Iğdır'dan acı haber geldi, 1 asker şehit
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dolar 1
Sevan nişanyan 1
rest çekmek 2
Maç muhabbetine maydanoz olmama kararı 3
öylesine girdiğim yer 3
İnsan,kaldıkça küflenir,gidemedikçe çürür 1
final four 2019 1
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
unisex isim 11
selam ve dua ile 2
SON İLANLAR
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Mersin Su ve Kanazilasyon İdaresi 1 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam