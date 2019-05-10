Engellilerden 'Ücret bireysel gelire göre belirlensin' talebi
|10 Mayıs 2019 14:35
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Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli, yapılacak yasal düzenlemelerle engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ettiklerini söyledi.
İçli, Engelliler Konfederasyonu Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 10-16 Mayıs'ın Türkiye'de Engelliler Haftası olarak kabul edildiğine işaret etti.
"Bir tek sözün yeter. Engellilerin Hayatına Değer" sloganıyla bir kampanya yürüttüklerini belirten İçli, "2022 ve 2828 sayılı kanunlarda yapılacak düzenlemelerle engellilere ödenen muhtaçlık aylığı ve bakım ücretinin, engellinin bireysel gelirine göre hesap edilmesini talep ediyoruz." dedi.
İçli, gerekli değişikliklerin yapılması için sosyal medya üzerinden de kampanya düzenlediklerini aktararak "2022 sayılı kanun artık engellilerin gereksinimini karşılayamayacak kadar daralmıştır. Bu yasanın yenilenmesi ve engellilere yönelik bir tazminat yasasına dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
Toplantıda Konfederasyon adına okunan basın bildirisinde ise şu ifadelere yer verildi:
"Taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, Anayasamız gereği kanun hükmündedir. Bu sözleşmeden doğan yükümlülüklere dayanarak, bakım desteği ve muhtaçlık aylığı bağlanacak engelli bireylerin tespitinde hane halkı toplam geliri yerine bireyin bizzat fiilen eline geçen gelire bakılması yönünde bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Muhtaçlık aylığı ve bakım ücreti bağlanırken engelli bireyin birlikte yaşadığı tüm kişilerin gelirinin değil, engelli bireyin kendi gelirinin esas alınmasını istiyoruz."
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