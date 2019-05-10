Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti
Diyarbakır'da çocuğu cezaevinde olan annelerin izinsiz gösterisine polis müdahale etti
|10 Mayıs 2019 14:40
|Yazdır
Çocuğu cezaevinde olan anneler Batıkent kavşağında basın açıklaması yapmak istedi. Güvenlik güçleri, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kalabalığın izinsiz gösteri yapmasına müsaade edilmeyeceğini belirten polis ekipleri ile grup arasında arbede yaşandı.
Yapılan uyarıların ardından polis, gruba tazyikli su ile müdahale ederek dağıttı. Olayda yere düşen bir kadın fenalık geçirdi. Fenalaşan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sivas olayları davasında zaman aşımı 2 Temmuz 2023
10 Mayıs 2019 16:21
|Cinayet sanığı polise müebbet ve 50 yıl hapis istemi
10 Mayıs 2019 15:55
|Mahkeme, savcının itirazı üzerine tutuklanan sanığı tahliye etti
10 Mayıs 2019 15:17
|Furkan Vakfı davasında tutukluluğa devam kararı
10 Mayıs 2019 15:15
|AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı
10 Mayıs 2019 15:05
|İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması
10 Mayıs 2019 14:55
|Alanya'da aynı günde 4 şüpheli ölüm
10 Mayıs 2019 14:50
|Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
10 Mayıs 2019 14:19
|Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
10 Mayıs 2019 13:47
|İstanbul ve Rize'de işlenen 7 cinayetin sırrı çözüldü
10 Mayıs 2019 13:26