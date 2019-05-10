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Arnavutköy Belediyesi, 5 aydır, adayları bekletiyor

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru alımına başvuru yapan adaylar, 5 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor
 10 Mayıs 2019 14:41
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Arnavutköy Belediyesi, 5 aydır, adayları bekletiyor

Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru alımına başvuru yapan adaylar, 5 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Arnavutköy Belediyesi 20 Kasım 2018 tarihinde 40 zabıta memuru almak için ilana çıkmıştı.

Belediye, Başvuruları da 3 ila 7 Aralık 2018 tarihleri arasında aldı.

Daha sonra Aralık ayı içerisinde de sözlü sınavlar yapıldı.

BELEDİYE SONUÇLARI 5 AYDIR AÇIKLAMIYOR

Sınav süreçleri Aralık 2018'de sona erdi. Arnavutköy Belediyesi o tarihten bu yana sonuçları halen açıklamış değil.

Sözlü sınava giren adaylar, sonuçlar için 5 aydan bu yana bekliyor.

40 Zabıta Memuru alımında adaylar, sonuçların bir an önce açıklanmasını talep ediyor.

Memurlar.Net
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