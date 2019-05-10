Arnavutköy Belediyesi, 5 aydır, adayları bekletiyor
Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru alımına başvuru yapan adaylar, 5 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor
|10 Mayıs 2019 14:41
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Arnavutköy Belediyesi Zabıta Memuru alımına başvuru yapan adaylar, 5 aydır sonuçların açıklanmasını bekliyor.
Arnavutköy Belediyesi 20 Kasım 2018 tarihinde 40 zabıta memuru almak için ilana çıkmıştı.
Belediye, Başvuruları da 3 ila 7 Aralık 2018 tarihleri arasında aldı.
Daha sonra Aralık ayı içerisinde de sözlü sınavlar yapıldı.
BELEDİYE SONUÇLARI 5 AYDIR AÇIKLAMIYOR
Sınav süreçleri Aralık 2018'de sona erdi. Arnavutköy Belediyesi o tarihten bu yana sonuçları halen açıklamış değil.
Sözlü sınava giren adaylar, sonuçlar için 5 aydan bu yana bekliyor.
40 Zabıta Memuru alımında adaylar, sonuçların bir an önce açıklanmasını talep ediyor.
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