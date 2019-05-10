Kapadokya'ya yasal koruma kalkanı sağlayacak teklif komisyonda
|10 Mayıs 2019 14:46
|Yazdır
AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda görüşülmeye başlandı.
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler başkanlığında toplandı.
Teklif sahiplerinden AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, komisyona yaptığı sunumda, Kapadokya'da birden fazla kurumun yetkisi bulunduğu için yetki karmaşası yaşandığını, bu durumun kaçak yapılaşmaya ve bölgenin tahribatına neden olduğunu söyledi.
Açıkgöz, teklifle Kapadokya'da alan yönetimi oluşturulacağını, böylece yetki karmaşasının ortadan kaldırılacağını, ayrıca bölgenin tarihi, kültürel ve doğal yapısının korunması ile kararların doğru ve hızlı şekilde alınmasının sağlanacağını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kapadokya'da birden fazla otoritenin söz sahibi olduğunu, bu durumun da bölgenin etkin ve verimli kullanılmasına imkan tanımadığını söyledi.
Teklifin yasalaşması halinde tek bir kurula yetki verileceğini vurgulayan Alpaslan, "Kanun teklifiyle bölgenin tarihinin, kültürünün korunarak turizme daha fazla hizmet vermesini, bürokratik süreçlerin azaltılarak daha hızlı karar alınmasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kemal Öztürk'ün yeni adresi belli oldu
10 Mayıs 2019 16:30
|'Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyetidir'
10 Mayıs 2019 16:12
|'Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir'
10 Mayıs 2019 16:00
|Milli Eğitim Komisyonu'nda davet edilmeyen sanatçı tartışması
10 Mayıs 2019 15:34
|'Açık taraf tutmak sanatçıların kariyerine fayda sağlamaz'
10 Mayıs 2019 15:22
|Yıldırım: Oy kullanılan 123 sandıktan 23 tanesi tamamen boş
10 Mayıs 2019 14:10
|Bakan Selçuk, Çin'de derece alan öğrencileri kutladı
10 Mayıs 2019 13:57
|Akar ve komutanlar sınır hattında denetimde
10 Mayıs 2019 13:55
|Dışişleri Bakanlığı Bağdat'ta yaşanan terör saldırısına kınadı
10 Mayıs 2019 13:38
|CHP, Saadet Partisine bağışta bulundu
10 Mayıs 2019 13:20