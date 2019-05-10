İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması
|10 Mayıs 2019 14:55
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İstanbul'da, "Kurt Kapanı 2019-7" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında uygulama gerçekleştiriliyor.
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-7" uygulaması yapılıyor.
Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.
Denetimlerde araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediliyor.
Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama 16.00'da sona erecek.
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