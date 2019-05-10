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AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma yuvarlandı. Nişancı'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı
|10 Mayıs 2019 15:05
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AA Muhabiri Abdülkadir nişancı, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma yuvarlandı.
Bayburt-Trabzon arasında 3 bin 500 metre rakımda bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip eden AA Bayburt muhabiri Abdülkadir Nişancı, Derebaşı Virajları'nda görüntü çektiği sırada bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düştü.
Karayolları ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, Nişancı'yı arama kurtarma çalışmasına devam ediyor.
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