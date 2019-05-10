Furkan Vakfı davasında tutukluluğa devam kararı
|10 Mayıs 2019 15:15
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Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 2'si tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ise bulundukları Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Kuytul, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
"Vakıf kasasından çıkan ve kayıt dışı olduğu iddia edilen 314 bin lira paranın kayıtları mevcuttur. Makbuzları ortaya çıkmıştır. Suçsuzum." diyen Kuytul, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Sanık Alagöz de vakfın kayıt dışı bir geliri olmadığını iddia etti.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
- Olay
Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Veysel Dörtgöz, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısının, tahliye kararına ilişkin Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazı üzerine, sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün tekrar tutuklanması kararlaştırılmıştı.
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