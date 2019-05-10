1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Furkan Vakfı davasında tutukluluğa devam kararı

Adana'da, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, aralarında vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da bulunduğu 2'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına devam edildi
 10 Mayıs 2019 15:15
Yazdır
Furkan Vakfı davasında tutukluluğa devam kararı

Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, haklarında 5 ayrı suçtan 21 yıla kadar hapis cezası istenen, vakfın kurucu genel başkanı Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 2'si tutuklu 45 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Alparslan Kuytul ve Furkan Vakfı Başkanı Ali Alagöz ise bulundukları Bolu'daki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan Kuytul, iddianamedeki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

"Vakıf kasasından çıkan ve kayıt dışı olduğu iddia edilen 314 bin lira paranın kayıtları mevcuttur. Makbuzları ortaya çıkmıştır. Suçsuzum." diyen Kuytul, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Alagöz de vakfın kayıt dışı bir geliri olmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturma kapsamında, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da aralarında yer aldığı 45 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek", "özel belgede sahtecilik", "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlarından 3 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Veysel Dörtgöz, Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı adına duruşma savcısının, tahliye kararına ilişkin Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesine itirazı üzerine, sanıklar Alparslan Kuytul ve Ali Alagöz'ün tekrar tutuklanması kararlaştırılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sivas olayları davasında zaman aşımı 2 Temmuz 2023
10 Mayıs 2019 16:21		 Cinayet sanığı polise müebbet ve 50 yıl hapis istemi
10 Mayıs 2019 15:55
Mahkeme, savcının itirazı üzerine tutuklanan sanığı tahliye etti
10 Mayıs 2019 15:17		 AA muhabiri görev başındayken uçuruma yuvarlandı
10 Mayıs 2019 15:05
İstanbul'da 'Kurt Kapanı-7' uygulaması
10 Mayıs 2019 14:55		 Alanya'da aynı günde 4 şüpheli ölüm
10 Mayıs 2019 14:50
Diyarbakır'da izinsiz gösteriye polis müdahale etti
10 Mayıs 2019 14:40		 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı
10 Mayıs 2019 14:19
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
10 Mayıs 2019 13:47		 İstanbul ve Rize'de işlenen 7 cinayetin sırrı çözüldü
10 Mayıs 2019 13:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:25 - Terör propagandası davasında 73 sanığa hapis istendi16:21 - Sivas olayları davasında zaman aşımı 2 Temmuz 202316:17 - Van kedileri havuzda serinleyecek16:12 - 'Gerçek mağduriyet 16 milyon insanın mağduriyetidir'16:00 - 'Camilerin süsü cemaatidir, özellikle de gençlerdir'15:55 - Cinayet sanığı polise müebbet ve 50 yıl hapis istemi15:47 - Promosyondaki Çin boşluğunu Türkler dolduracak15:34 - Milli Eğitim Komisyonu'nda davet edilmeyen sanatçı tartışması15:30 - Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı15:29 - Emniyet'ten çakar lamba denetimi... 702 araca trafikten men
15:27 - En çok alınan ürünler15:26 - 19TL'den başlayan fiyatlarla15:25 - Nisan ayı 'Yoksulluk Sınırı' 5 bin 130 TL oldu15:22 - 'Açık taraf tutmak sanatçıların kariyerine fayda sağlamaz'15:19 - Kargo bedava15:17 - Mahkeme, savcının itirazı üzerine tutuklanan sanığı tahliye etti15:15 - Furkan Vakfı davasında tutukluluğa devam kararı15:08 - FETÖ'nün 'TSK yapılanması' soruşturmasında 14 askere tutuklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
2 bin 300 aday, Ali Yerlikaya'dan atamaların yapılmasını talep ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kesik 3
haramzade değilim ki devlet yardımı alayım 1
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 9
Bardaktan çorba içmek 3
Sen bu işten anlarsın 4
en sevdiğim yemek 12
komşunun balkonuna sofra çırpmak 3
su verdiğimiz gül diken olmuşsa sonunda mutlaka budarız 1
raptiye rap rap 2
Yatırım olarak gayrimenkul almak 1
SON İLANLAR
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
DHMİ, lisans mezunu 112 Hava Trafik Kontrolörü alacak
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
Kırşehir Mucur SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam