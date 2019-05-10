Mahkeme, savcının itirazı üzerine tutuklanan sanığı tahliye etti

Kadıköy'de restoran çıkışında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla hakkında dava açılan biri firari, biri de tutuklu 5 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanık Hakan Ekşi ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, ölen Murat Oğuzorhan ve Emre Ağdaş'ın yakınları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen Y.D, olay tarihinde Kartal İlçe Emniyet Amiri olarak görev yaptığını ve olay gecesi de restorana arkadaşlarıyla birlikte gittiğini anlatarak, "Restoran dışında karışıklık oldu. Daha sonra bu karışıklık içeri yansıdı. 6-7 el silah sesi geldikten sonra ortalık karıştı. Bağırış sesleri geldi ve insanlar sağa sola kaçışıyordu. Dışarı çıktığımızda Murat Oğuzorhan'ı yerde yatarken gördüm. Daha önceden tanımadığım Emre Ağdaş'ta yerde oturuyordu. Polisler gelmiş olay yerine şerit çekiyordu. Sanık Hakan Ekşi'yi olay yerinde gördüğümü hatırlamıyorum. Olay yerinde kimin ne şekilde ateş ettiğini görmedim." dedi.

Sanık Hakan Ekşi, 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Olayla hiçbir alakam yoktur. Ben restoran dışına tamamen olayı ayırmak amacıyla çıktım. Ben kimseyi azmettirmedim. Döndüğüm anda Halim Toprak ateş ediyordu. Müdahalede dahi bulunamadım. Ben can güvenliğimden dolayı olay yerinden gittim. Mağdur durumdayım. Bu işle hiçbir alakam yoktur. Tahliyemi talep ederim." diye konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Emre Ağdaş'ın yakınlarının avukatı Savaş İşleyen, sanık Hakan Ekşi'nin azmettirici olduğunun açık olduğunu savunarak, "Delil karartma ve kaçma şüphesi vardır. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederim." diye konuştu.

Söz verilen sanık avukatları, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, davanın firari sanığı Mehmet Halim Toprak hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi.

Mahkeme, davanın 6 Kasım 2018'de görülen ilk duruşmasında tahliye edilen, savcının itirazı üzerine tekrar tutuklanan sanık Hakan Ekşi'nin kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle yeniden adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Bu arada, tutuklu sanık Hakan Ekşi'nin dava kapsamında ikinci kez tahliye edilmesine, olayda hayatını kaybeden Murat Oğuzorhan ve Emre Ağdaş'ın yakınları tepki gösterdi. Adliye bahçesinde toplanarak karara yönelik tepki gösteren aileleri, polis ekipleri sakinleştirdi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 Ocak 2018'de Caddebostan Mahallesi İskele Sokağı'ndaki bir restoranın otoparkında çıkan silahlı kavgada, Murat Oğuzorhan (34) ve Emre Ağdaş'ın (29) öldürüldüğü anlatılıyor.

Restorandaki doğum günü kutlaması sonrasında, organizasyona katılanlar ile valeler arasında araç çağırma meselesi yüzünden tartışma yaşandığı belirtilen iddianamede, tartışma sırasında sanıklar Mertcan Güven ile Murat Keleşoğlu'nun doğum günü kutlaması için orada bulunan müşteki sanık Adnan Ayhan'a vurdukları, Ayhan'ın da restoranda vale olarak görev yapan müşteki Ali Gündüz'e vurduğu belirtiliyor.

İddianamede, tartışmanın bu şekilde kavgaya dönüşmesi üzerine, başka bir masada arkadaşlarıyla yemek yiyen Emre Ağdaş'ın gürültüyü duyarak dışarıya çıktığı, kalabalığa sanıklardan Hakan Ekşi ile Mehmet Halim Toprak'ın da katıldığı, daha sonra sanık Murat Keleşoğlu ve müşteki sanık Adnan Ayhan'ın arabalarına bindikleri sırada silah sesi duydukları kaydediliyor.

Kamera görüntülerinden yapılan tespitte ateş eden kişinin vale Mehmet Halim Toprak olduğu, ateş etmeden önce de yanında bulunan sanık Hakan Ekşi'nin ise ateş açmasını istediğinin taraflarca duyulduğu ifade edilen iddianamede, 2 sanığın daha sonra kaçtıkları aktarılıyor.

İddianamede, ateş açtığı belirlenen sanık Mehmet Halim Toprak'ın "kasten öldürme" suçundan 2 kez müebbet, sanık Hakan Ekşi'nin de "kasten öldürmeye azmettirme" ve "kasten öldürmeye yardım etme" suçlarından müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, olaya karışan diğer sanıklar Merthan Güven, Murat Keleşoğlu ile müşteki sanık olarak yer alan Adnan Ayhan'ın da "kasten yaralama" suçundan 4 aydan birer yıla kadar hapsi talep ediliyor.