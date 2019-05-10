Emniyet'ten çakar lamba denetimi... 702 araca trafikten men

Emniyet Genel Müdürlüğü, çakar lamba ve abarth egzos denetimi yaptığını duyurdu. 6 bin 4 trafik ihlalinin tespit edildiğini, 702 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN KONUYLA İLGİLİ YAPILAN AÇIKLAMA

Çakar Lamba ve Abarth Egzoz Denetimleri Yapıldı

Vatandaşlarımızdan gelen şikayetler, merkezden yapılan denetimler ve basın yayın organlarında çıkan haberlerden hareketle, kamu görevlilerinin vatandaşla ilişkilerini olumsuz yönde etkileyen, trafik güvenliğini tehlikeye sokan, gereksiz kamu harcamasına yol açan ve vatandaşlarımızın haklı şikayetlerine sebep olan yetkisiz sesli ve ışıklı uyarı sistemi (Çakar Lamba) ve Abarth Egzoz kullanımıyla ilgili 03 Mayıs 2019 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak "Çakar Lamba ve Abarth Egzoz Denetimleri" gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde;

69 bin 641 araç/sürücü denetlendi,

Toplam 6 bin 4 trafik ihlali tespit edildi,

30 araç/sürücüye ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak maddesinden (Çakar Lamba) işlem yapıldı,

64 araç/sürücüye ise mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede, gürültü çıkaracak özellikte olması maddelerinden ihlal tespit edildi (Abarth Egzoz),

702 araç trafikten men edildi,

45 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı.

Türk Polis Teşkilatı olarak, vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içinde yaşamaları ve seyahat edebilmelerine yönelik yaptığımız çalışmalar ile trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.