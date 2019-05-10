Sivas olayları davasında zaman aşımı 2 Temmuz 2023

Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 kişinin ölümüne ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı davada sanıkların mahkemeye başvurması için gazetede ve bilinen konutlarının kapısına asılmak suretiyle ilana çıkılmasına, sanıkların 15 gün içinde mahkemeye başvurmamaları halinde mal, hak ve alacaklarına el konulacağına yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müdahil ailelerinin avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Başkanı Mehmet Tuğrul Türksoy, sanıklar Sonkur, Ceylan ve Karataş hakkındaki yakalama kararının devam ettiğini, Sonkur'un iade talebine cevap verilmediğini açıkladı.

Türksoy, suç tarihinin 2 Temmuz 1993 olduğunu, sanıklar hakkında 26 Aralık 1994'te mahkumiyet kararı verildiğini, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin mahkumiyet ilamı ile kararın aleyhe bozulduğunu belirtti. Yargıtay bozma ilamında sanıkların 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 146/1. uyarınca cezalandırılmasının gerektiğinin belirtildiğine işaret eden Türksoy, aynı kanunda bu suçun zaman aşımının 20 yıl olduğunu, suça iştirak eden Sadettin Temiz ve Ali Temiz'in 23 Mayıs 2006'da, Bülent Düvenci'nin 14 Şubat 2008'de mahkum olduğunu, dolayısıyla zaman aşımının kesildiğini ve 765 sayılı TCK'nın 104/2. maddesi gözetilmesi sonucunda zaman aşımı süresinin 2 Temmuz 2023 olduğunun anlaşıldığını tutanağa yazdırdı.

Duruşmada, Madımak Oteli'nde öldürülen şair Uğur Kaynar'ın kardeşi Soner Kaynar, mahkemeye dilekçe vererek davaya müdahillik talebinde bulundu.

Müdahil avukatlarından Şenal Sarıhan söz alarak, "Bu sanıklarla ilgili karar verebilecek durumda olduğunuz inancındayız. Çünkü dosyada anlatımları var. Bütün tutanaklar dosyada. Zaman aşımından yararlanarak, kurtulmak amacıyla mahkemeye ya da Türkiye'ye gelmediklerini düşünüyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Sonkur, Ceylan ve Karataş hakkındaki yakalama kararının infazının ve Sonkur'a yönelik iade talebinin beklenmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanıklar hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) kaçakların yargılanmasına ilişkin 247. maddesi uyarınca işlem yapılmasına esas olmak üzere, mahkemeye başvurmalarını sağlamak için gazetede ve bilinen konutlarının kapısına asılmak suretiyle ilana çıkılmasına, sanıkların 15 gün içinde mahkemeye başvurmaması halinde mal, hak ve alacaklarına el konulacağına yönelik ihtarda bulunulmasına karar verdi.

Soner Kaynar'ın müdahillik talebinin gelecek celse karara bağlanmasına hükmeden heyet, davayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Sivas ana davasında Ankara 1 Nolu DGM'de tutuklu yargılanan sanıklardan Sonkur, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına muhalefet" suçundan 3 yıl, Karataş ve Ceylan ise ''Madımak Oteli'ni yakarak 35 kişinin ölümüne neden olmak'' ve ''45 kişiyi, yangın çıkartmak suretiyle öldürmeye kalkışmak'' suçundan 15'er yıl hapse mahkum edilmişti.

Sanıkların tahliyelerine karar veren mahkeme, haklarındaki hükmün Yargıtay'da bozulmasının ardından tekrar görülen davada, bulunamadıkları gerekçesiyle bu sanıklar hakkındaki dosyayı ana dava dosyasından ayırmıştı.