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Van kedileri havuzda serinleyecek

Cana yakınlığı, beyaz tüyleri ve farklı göz renkleriyle özenle korunan Van kedilerinin yaz mevsiminde serinlemeleri için YYÜ Kedievi Villası'nda oluşturulan havuzlar sezon için hazır hale getirildi
 10 Mayıs 2019 16:17
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Van kedileri havuzda serinleyecek

Van Kedievi Villası'nda özenle korunan kedilerin serinlemesi için oluşturulan özel tasarım havuzlar, havaların ısınmaya başlamasıyla sezon için hazır hale getirildi.

Cana yakınlığı, beyaz ve ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden Van kedileri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde kurulan Van Kedievi Villası'nda özenle korunuyor.

Kentin en büyük canlı kültür mirası olan kediler, havaların ısınmaya başlamasıyla özel tasarlanan havuzlarda serinleyecek.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezini ziyaret ederek, Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya'dan bilgi alan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kedi sayısında geçen yıla oranla yüzde 10'luk bir artış olduğunu söyledi.

Van kedisini diğer kedilerden ayıran en önemli özelliğin, gözünün birinin kehribar, diğerinin de mavi olması olduğunu ifade eden Şevli, şunları kaydetti:

"Van kedisi yüzmeyi çok sever. Van kedilerinin yüzmeleri için geçen yıl özel olarak tasarlanarak yapılan havuzlarımızı havaların ısınmasıyla hazır hale getirdik. Kedilerimizin hijyen şartlarında, en üst düzeyde ve modern ortamda hayatlarını sürdürmesi, nesillerini devam ettirmesi için Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Van kedilerinin bulunduğu merkezimiz her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu durumdan memnuniyet duyuyoruz."

- Villada 200 kedi bulunuyor

Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya da Van Kedievi Villası'nda yaklaşık 200 kedinin bulunduğunu belirtti.

Van kedilerine merkezde özenle bakıldığını dile getiren Kaya, beyaz renkli kedilerin zaman zaman farklı renkli yavru da dünyaya getirdiğini, bunun genetikle ilgili bir durum olduğunu anlattı.
Anadolu Ajansı
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