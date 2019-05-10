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Terör propagandası davasında 73 sanığa hapis istendi

Aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 73 sanığın yargılanmasına devam edildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 73 sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını istedi
 10 Mayıs 2019 16:25
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Terör propagandası davasında 73 sanığa hapis istendi

Düzce'de, terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçlamasıyla haklarında dava açılan 73 sanık hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısından esas hakkındaki mütalaasını istedi.

Savcı, 29 Aralık 2015'te Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü'nde düzenledikleri basın açıklamasında, PKK/KCK bölücü silahlı terör örgütüne vurulan ağır darbe neticesinde öldürülen teröristleri "kahraman" diye anan sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaaya karşı savunma yapmak üzere Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Nusaybin ilçesinden katılan S.A, pişman olduğunu söyledi.

Bu dosya ile mahkemenin huzuruna gelmekten utandığını ifade eden S.A, "Bu olaya katıldığım için pişmanım. Topluma kazandırılmak ve eğitimime devam etmek istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanık M.A, tiyatroya ilgisi olduğunu ve bu nedenden dolayı o gün orada olduğunu öne sürdü.

Herhangi bir gösteri yapmadığını, slogan atmadığını iddia eden M.A., "Ben sadece tiyatroya ilgim nedeniyle oradaydım. Bu olayın içinde olmam tamamen meraktan. Suçlu değilim, beraatimi talep ediyorum." dedi.

- "Tiyatro için oradaydım"

Sanık D.M. de tiyatroya olan ilgisi dolayısıyla olay günü orada olduğunu savunarak, "Tiyatro için oradaydım. Sadece tiyatroyu izlemek istedim, suça karışmadım. Olay günü ve öncesinde de bu gibi suçlara karışmadım. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar ve avukatları, mütalaaya karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan heyet, sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmaları için bir sonraki duruşmaya kadar süre vererek duruşmayı 24 Haziran'a erteledi.

- İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 73 sanığın Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi içerisinde terör propagandası yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıkların "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yıldan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Anadolu Ajansı
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