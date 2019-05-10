Kemal Öztürk'ün yeni adresi belli oldu
|10 Mayıs 2019 16:30
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Yeni Şafak'ta yazılarına ara verilen Kemal Öztürk, Sebilürreşad dergisinde yazmaya başlayacak. Sebilürreşad, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru da, "Yazılarıyla hakikat ve irfan yolculuğunu sürdüren değerli Kemal Öztürk beyefendi yazılarıyla bu aydan itibaren Sebilürreşad ailesinde. Kendisine yazı ailemize hoş geldiniz diyoruz. @kemalozturk2020" dedi.
Derginin bu duyurusuna Kemal Öztürk de, "@sebilurresad_d dergisini Mehmet Akif 111 yıl önce çıkardı. Aylık yeniden yayınlanıyor. Yöneticileri aradı beni: 'Bu güzide dergi tarih boyunca baskılara boyun eğmemiştir. Sesi kısılanların dergisi olmuştur. Yazılarınıza açığız' dedi. Çok onur verici. Her ay yazacağım. Hakikatın yalnız ve yılmaz savunucusu Mehmet Akif'in dergisine beni davet ettiğiniz için müteşekkirim. Hoşbulduk" şeklinde yanıt verdi.
İşte o mesajlar:
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