Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 polis yaralı
|10 Mayıs 2019 16:30
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Kaza Cizre-Silopi karayolu Güzeller rampası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Silopi'den Cizre'ye gelmekte olan Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Acar yönetimindeki 80 LM 823 otomobil, Cizre girişi Güzeller rampası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı.
Otomobilin şarampole yuvarlandığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından Acar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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