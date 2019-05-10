DSP Genel Başkanı: Seçime katılmayı yetkili kurullarımızla tartışacağız
|10 Mayıs 2019 16:36
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DSP Lideri Önder Aksakal, Yüksek Seçim Kurulu'nun(YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararı öncesi de bazı hatalı karar ve görüşler uygulamaya geçirdiğini öne sürdü. Aksakal, parti olarak 24 Haziran seçimlerine katılamadıklarını söyleyerek, "Yine kanunsuz bir kararla DSP seçimlere sokulmamıştı. Ve bugün geldiğimiz noktada artık Türkiye bir tercih noktasına doğru sürükleniyor görüntüsü var. Bu iyi bir gidişat değil, bundan endişeliyiz" diye konuştu.
YSK kararlarının kesin olduğunu hatırlatan Aksakal, "Kararları başka bir mercide yargılanamıyor, sorgulanamıyor. İstanbul seçimlerine katılmış olan adayların içerisinde en çok oyu almış iki adayı yeniden seçime sokup, toplumu A partisi mi B partisi mi noktasında alıştırma girişimidir bu. YSK'nın bu kararı doğru bir karar değil. Türkiye'ye ciddi zararlar verir" dedi.
'20 GÜN ZAMAN VAR'
DSP Lideri Aksakal, 23 Haziran'daki seçime partilerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muammer Aydın'ın yerine farklı bir isimle katılacağı yönündeki iddialara ise, şöyle yanıt verdi: "Bu aşamada zaten siyasi partilerin aday çıkarma gibi bir durumu yok. Aynı adaylarla ve aynı seçmen listeleriyle seçime gidilecek. Burada yapılacak tek hareket var, o da hangi partiler yeniden seçime katılma kararı verecek. Bunu biz de DSP olarak yetkili kurullarımızla tartışacağız. Daha acelemiz yok, 20 gün zaman var. 3 Haziran'da adaylar YSK'ya bildirilecek. En sağlıklı sonucu alacağız. Bizim hiç kimseye öyle destek verme durumumuz olmaz. Biz siyasi partiyiz. Seçime katılırız ya da katılmayız. Seçmenlerimizin oylarına ipotek koyamayız. İnsanlar sandığa gittiğinde istediği partiye oy verir, eğer kendi partisinin adayı yoksa. Bu tamamen seçmenin tercihi. Dolayısıyla 'biz şu partiyi destekleriz, bu adaya destek oluruz' gibi bir açıklamaya yapamayız."
Aksakal, partilerinin Şişli adayı olan Mustafa Sarıgül'ün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı yönündeki iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını söyledi.
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