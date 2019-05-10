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Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi

12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Almanya'ya giden iki üsteğmen bir daha dönüş yapmadı
 10 Mayıs 2019 16:40
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Almanya'ya giden iki üsteğmen geri dönmedi

15 Temmuz hain darbe girişiminde uçakların izinsiz olarak havalandığı Kayseri'deki 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli bulunan iki üsteğmenin Almanya'ya gittiği ve bir daha geri dönmediği ileri sürüldü.

İddiayı gündeme getiren Kayseri Olay gazetesi sahibi gazeteci Osman Çiftçi, '12. Üs'te Neler Oluyor?' başlığı ile iddiaları gündeme taşıdı. Gazeteci Osman Çiftçi, köşe yazısında 15 Temmuz hain darbe girişiminde 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndaki uçakların izinsiz olarak kalktığını ve FETÖ terör örgütü mensuplarının buraya yerleştirildiğine dikkat çekerek şu ifadelerde bulundu:

"12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda İstihbarat Yüzbaşı FETÖ'den tutuklandıktan sonra 12'nci Üs'te görev yapan iki üsteğmen, birer hafta arayla Almanya'ya gitmiş ve bir daha dönmemiş. Yani firar etmiş. Detay veriyorum bakın; ikisi de 93 doğumlu Pilot Üsteğmen O.E. ve Pilot Üsteğmen H.E., ikisi de Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı. İkisi de Almanya'ya gitmiş ve dönmemiş. İki Üsteğmen birden esrarengiz bir biçimde peş peşe neden Almanya'ya firar eder? İnşallah kamuoyunun, basının gündeminden saklanan bu vahim gelişmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Milli Savunma Bakanı hemşehrimiz Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve 12'nci Üs Komutanlığı'nın ana gündem maddeleri arasında yer alıyordur.

Türk Silahlı Kuvvetleri emir komutasında hiyerarşisinde görev yapıp da tarikat, cemaat gibi yapılanmalara yaşananlar, onlarla yol yürüyenler eninde sonunda bu vatana ihanet derecesinde işler yapabiliyor. 12'nci Üs yöneticilerinin de bu konulara hassasiyet göstermesini tarihe not olarak düşerek naçizane tavsiye ediyorum. Hatta ve hatta uyarıyorum."

İhlas Haber Ajansı
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