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Kütahya merkezli izinsiz kazı operasyonunda 2 tutuklama

Sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla Kütahya, Bursa ve İzmir'de yakalanan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı
 10 Mayıs 2019 16:50
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Kütahya merkezli izinsiz kazı operasyonunda 2 tutuklama

Kütahya merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, arkeolojik sit alanında izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gediz Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Uğurluca köyü yakınındaki Örencik sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, Kütahya, Bursa ve İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Bu adreslerde, define aramak için kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.Z, G.Y, H.K, B.D, B.T, C.V, E.V. ve R.C, Gediz Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Z. ve G.Y. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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