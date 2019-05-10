Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net karı
|10 Mayıs 2019 17:08
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Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net karı Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Koç ve Sabancı, 2019'un ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.
3 AYLIK GELİR
Buna göre; Sabancı Holding konsolide ana ortaklık net karı, 2019 yılının ilk üç ayında 1 milyar 57 milyon TL olarak gerçekleşti ve 2018 yılındaki halka arz kaynaklı tek seferlik gelir hariç tutulduğunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 artış gösterdi.
Koç Holding ise 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34.3 milyar TL gelir elde ederken, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı.
CEO'LARDAN AÇIKLAMA
Sabancı Holding Üst Yöneticisi Mehmet Göçmen, Sabancı Holding'in bu yılın ilk çeyreğinin finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, zorlu ekonomik koşullara rağmen, stratejik ve dengeli portföyleri ve güçlü kurumsal yönetim anlayışları sayesinde başarılı finansal sonuçlar elde ettiklerini belirtti.
Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetlerini başarıyla sürdürdüklerini belirterek, disiplinli yönetim anlayışı, dengeli portföy ve güçlü bilanço ile başarılı finansal sonuçlara ulaştıklarını, kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedefler doğrultusunda teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağına yatırıma devam ettiklerini bildirdi.
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