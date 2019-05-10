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Dışişleri'nden Ankara'daki misyonlara Doğu Akdeniz brifingi

Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Fatih sondaj gemisinin Türk kıta sahanlığındaki faaliyetleri hakkında Ankara'da bulunan bazı diplomatik misyonların temsilcilerine brifing verdi
 10 Mayıs 2019 17:22
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Dışişleri'nden Ankara'daki misyonlara Doğu Akdeniz brifingi

Dışişleri Bakanlığı, Ankara'daki bazı diplomatik misyonların temsilcilerine Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Fatih sondaj gemisinin Türk kıta sahanlığındaki faaliyetleri hakkında brifing verdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdür Vekili Büyükelçi Çağatay Erciyes'in verdiği brifinge Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi üyeleri, bölge ülkeleri ve ilgili diğer ülkelerden katılım sağlandı.

Brifingde Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılması konusunda Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun haklı tezleri anlatıldı.

Brifing sırasında sınırlandırma anlaşmaları ve davalarından örneklerle ayrıntılı bir sunum gerçekleştirildi. Ayrıca, üçüncü tarafların deniz yetki alanlarına ilişkin meselelerde taraf olmaması gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin hem kendi kıta sahanlığında hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrollerine ruhsat verdiği alanlarda sismik ve sondaj faaliyetlerini kararlılıkla sürdüreceği muhatapların dikkatine getirildi.
Anadolu Ajansı
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