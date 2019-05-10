'İmamoğlu'nun mazbatası milletin eliyle yeniden verilecektir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatası, milletin eliyle yeniden kendisine verilecektir. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur." dedi.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye-İran sınırındaki Iğdır'a bağlı Dilucu bölgesindeki terör saldırısında şehit olan piyade sözleşmeli er Hakan Özdemir'e Allah'tan, yaralı askere de acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam katıldığı iftar programındaki konuşmasına değinen Öztrak, "Sarayın kibirli kişisi bir iftar yemeğinde açmış ağzını, yummuş gözünü. İftar sofrasını adeta kendine miting alanı yapmış. Artık vatandaşlarımızın inançlarına da saygı kalmadı. Mübarek Ramazan ayında milletimizin huzur içinde orucunu açmasına bile izin verilmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Öztrak, Erdoğan'ın "milletin arasına kin, nefret, nifak tohumları saçmaya devam ettiğini de ileri sürdü.

YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararına da değinen Öztrak, sandığa darbe yapıldığını söyledi.

Öztrak, şöyle devam etti:

"YSK bu kararı ile hukuku ve içtihatlarını çöpe atmış, kendi varlık sebebini inkar etmiştir. Bu güne kadar demokrasinin ve hukuk devletinin tüm temel taşlarını söküp atan iktidar ise bu kumpasla elinde kalan son meşruiyet kalesi olan sandığı da ateşe vermiştir. Kurul kısa kararında bir kısım sandık kurulunun kanunu aykırı oluşturulması ve bunun seçim sonuçları etkiler nitelikte olmasını İstanbul Belediye Başkanlığı seçiminin iptalinin gerekçesi olarak göstermiştir. Daha ortada gerekçeli karar yoktur. Fakat AK Parti kısa kararda olmayan çok daha ayrıntılı iptal gerekçelerini yargıçlar daha yazmaya başlamadan sıralayıp durmaktadırlar. AK Parti'nin seçimi kaybetmiş belediye başkan adayı, genel başkanları bunları dile getirmekte bir de bununla ilgili yalan rüzgarı romanları etrafta servis edilmektedir. Aslında bütün bunlar bu ayrıntılı iptal gerekçelerinin hangi adreslerde kaleme alındığını ortaya koyuyor. Bu iptal gerekçelerini yazanlar YSK'yi ve YSK'dekileri bu darbeye azmettirenlerdir."

- Sandık kurul başkanının devlet memuru olmadığı iddiası

Faik Öztrak, seçimin iptali için bazı sandık kurulu başkanlarının devlet memuru olmadığı tespitlerini eleştirirken, bu sandıkların tamamında AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın oyunun Ekrem İmamoğlu'nun oyundan fazla çıktığını söyledi.

AK Parti gözlemcisinin bulunmadığı ve sandık başkanının da memur olmadığı 141 sandıkta AK Parti'nin önde çıktığını aktaran Öztrak, "Bu nasıl şaibedir, bu nasıl yolsuzluktur, bu nasıl organize iştir ki bunların yapıldığını iddia eden iddia sahibinin oyu o iddialara konu olan sandıklarda diğer adaydan daha yüksek çıkmıştır." dedi.

Sandık kurulu başkanları hakkında yapılan bu suç duyurularının 45 gün sonra yapılacak seçimde il, ilçe ve sandık kurulları üzerinde şimdiden baskı oluşturmaya başladığını savunan Öztrak, bu konunun seçim güvenliği açısından çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyareti öncesi, "seçimde kameraların tespit ettiği usülsüzlükler olduğunu" açıkladığını belirtirek, bu görüntüleri hala beklediklerini ifade etti.

- "İstanbul'un rantı İstanbullularda kalacak"

Erdoğan'ın katıldığı iftar programında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiğini aktaran Öztrak, "Ne diyelim... Kişi aslında herkesi kendi gibi bilirmiş." dedi.

Öztrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bu kem sözlerin sahibine 'edep yahu' diyoruz ama biz sarayın kibirli kişisindeki bu telaşı nedenini de gayet iyi biliyoruz. İstanbul'un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 19 günlük icraatıyla İstanbul'un parasının İstanbulluların olacağını, İstanbul'un rantının İstanbullularda kalacağını İstanbul'un kaynaklarını İstanbullular için kullanacağını göstermiştir. İstanbul'un rantını bu güne kadar havuzdaki dostlarına vermeye alışmış olanların tabiki bundan paniklemesi normaldir. Sarayın kibirli kişisi neden İstanbul Belediyesindeki verilerin Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kontrol edilmesinden bu kadar rahatsız olmuştur, bu kadar paniklemiştir? Bu verilerde ne vardır? Çok partili demokrasi tarihimizin en büyük mağduriyeti milletimizin sandıkta vereceği oylarla giderilecektir. İmamoğlu'nun gasp edilen mazbatası, milletin eliyle yeniden kendisine verilecektir. Bundan en ufak bir şüphemiz yoktur."

- Kılıçdaroğlu'nun, Abdullah Gül'le görüştüğü iddiası

Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir yatta gizlice görüştüğü yönündeki iddianın sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"İstihbarat teşkilatları genel başkanımızı çok yakından takip ediyor, biz de zaten biliyoruz bunu. Bizim, genel başkanımızın gizlisi saklısı yok, her şeyi açıkta yapıyoruz. Eğer gizli saklı bir görüşme yapsaydı herhalde birilerinin yatında oturup, görüşmezdi. İstihbarat örgütlerinin kendi ellerindeki materyalleri alıp, yandaş medyaya servis edip bunun üzerinden bizleri itibarsızlaştırmaya dönük hikayeler yazdırmaya kalkmaları gerçekten ayıptır. Teşkilatın ve bağlı olduğu makamların ne hale düştüğünü ortaya koymaktadır." cevabını verdi.

Ekrem İmamoğlu'na desteğini açıklayan sanatçıların fişlendiği yönündeki iddia sorulan Öztrak, "Bu baskı sadece liderlerle sınırlı kalmıyor, anlaşılan şimdi sanatçılara da yansıyor. Türkiye'de artık herkes konuşacak, engelleyemezler." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı ile ilgili tartışmalara yönelik bir soru üzerine de Faik Öztrak, "Kaldırın bakalım, hodri meydan" sözünü tekrarladı.