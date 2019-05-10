1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çeyrek altın günü 410 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 liradan işlem gördü
 10 Mayıs 2019 17:27
Yazdır
Çeyrek altın günü 410 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 251,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,00 258,20 251,70 251,90
Cumhuriyet Ata Lira 1.700,00 1.721,00 1.659,00 1.680,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,30 239,30 229,60 233,60
Lira(Tam) Ziynet 1.662,00 1.682,00 1.621,00 1.641,00
Yarım Ziynet 831,00 841,00 811,00 821,00
Çeyrek Ziynet 415,00 420,00 405,00 410,00
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu
10 Mayıs 2019 18:15		 Dolar günü 6,08 TL'den tamamladı
10 Mayıs 2019 17:30
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti
10 Mayıs 2019 13:14		 Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
10 Mayıs 2019 12:25
Yerli yatırımcı dolar satıyor
10 Mayıs 2019 08:20		 Çeyrek altın günü 420,00 liradan tamamladı
09 Mayıs 2019 17:33
Dolar günü rekorla tamamladı
09 Mayıs 2019 17:23		 Borsa, günün ilk yarısında geriledi
09 Mayıs 2019 13:13
Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi
09 Mayıs 2019 13:12		 Gram altın 255 lira seviyelerinde
09 Mayıs 2019 10:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu18:12 - Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi18:08 - Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu18:04 - KHK'lı 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal edildi17:59 - Taşköprü Belediyesi'nin borcu 157 milyon 150 bin TL17:50 - 'Türkiye'nin otomobili'nde planı tıkır tıkır işletiyoruz'17:44 - Türkiye'nin en fazla fındık sattığı ülke17:39 - Cep telefonu yerine bir şişe su ve ilaç çıktı17:37 - Sevdikleriniz için ideal çiçek seçimi17:30 - Dolar günü 6,08 TL'den tamamladı
17:28 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sıfır atık uygulamasına geçildi17:27 - Çeyrek altın günü 410 liradan tamamladı17:26 - 'İmamoğlu'nun mazbatası milletin eliyle yeniden verilecektir'17:22 - Dışişleri'nden Ankara'daki misyonlara Doğu Akdeniz brifingi17:14 - MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı17:08 - Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net karı17:08 - 'İlk durağımız çocukları eğitmek değil. biziz, kendimiziz'17:01 - İşten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ağlayamıyorum eskisi gibi 1
martin skrtel 1
ramazan ayında tbmm kürsüsünde su içilmesi 10
Ali Babacan'ın rest çekmesi 1
Sadece sordum 1
irdelemek 4
her şey güzel olacak 1
en sevdiğim yemek 13
lipton çay fabrikası'nın üretimi durdurması 4
unisex isim 11
SON İLANLAR
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
DHMİ, lisans mezunu 112 Hava Trafik Kontrolörü alacak
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Hazro Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam