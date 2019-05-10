Çeyrek altın günü 410 liradan tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 liradan işlem gördü
|10 Mayıs 2019 17:27
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 251,90 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|258,00
|258,20
|251,70
|251,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.700,00
|1.721,00
|1.659,00
|1.680,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|235,30
|239,30
|229,60
|233,60
|Lira(Tam) Ziynet
|1.662,00
|1.682,00
|1.621,00
|1.641,00
|Yarım Ziynet
|831,00
|841,00
|811,00
|821,00
|Çeyrek Ziynet
|415,00
|420,00
|405,00
|410,00
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