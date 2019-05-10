Dolar günü 6,08 TL'den tamamladı
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
|10 Mayıs 2019 17:30
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|6,2390
|6,2400
|6,0840
|6,0850
|Avro
|7,0270
|7,0280
|6,8470
|6,8480
|Sterlin
|8,0890
|8,1290
|7,8960
|7,9360
|İsviçre Frangı
|6,1380
|6,1690
|5,9940
|6,0240
|ANKARA
|ABD Doları
|6,2050
|6,2750
|6,0600
|6,1200
|Avro
|6,9650
|7,0450
|6,8000
|6,8700
|Sterlin
|7,9980
|8,1860
|7,8270
|7,9900
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