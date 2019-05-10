Sevdikleriniz için ideal çiçek seçimi

Özel günlerde olduğu kadar herhangi bir zamanda da insanlar sevdiklerine hediyeler verirler. Kişilerin karakterlerine ve zevklerine uygun hediye bulmanın güç olduğu böyle anlarda çiçekler, zamansız ve her beğeniye çözüm olan çeşitleriyle ilk tercihlerden biridir. Peki çiçek seçimi neye göre yapılmalı ve neler tercih edilmelidir? Bu sorunun yanıtını gelin beraber inceleyelim...

Sevgililer Günü

Çiçek gönderiminin en sık yapıldığı özel günlerden biri şüphesiz ki Sevgililer Günü'dür. Aşkın, bağlılığın ve sonsuz sevginin temsili olan gül çeşitleri, bu özel günde erkekler tarafından kadınlara gönderilmek üzere sıklıkla tercih edilir. Kadınların biricikliğini ifade etmek amacıyla özel kutularda hazırlanan tek bir gül ya da şık bir buketlere yerleştirilen görkemli gül demetleri, ideal Sevgililer Günü hediyeleri arasındadır. Hediyelerinde daha zengin bir çiçek çeşitliliği isteyenler için papatya ve krizantemlerle tasarlanan güllerin yanı sıra mevsim çiçekleri de iyi bir alternatif olarak düşünülebilir.

Anneler Günü

Anneler Günü; hayatının önemli bir bölümünü çocuklarının maddi ve manevi ihtiyaçları için harcayan annelerin emeklerine teşekkür etmek için kaçırılmaz bir fırsattır. Böyle önemli bir günde annelere verilecek onlarca hediye arasından çiçekler, doğallıkları ve benzersizlikleriyle ayrılan seçeneklerdir. Tıpkı çocuklarına gösterdikleri ilgi ve sevgi gibi tüm güzel enerjilerini yansıtarak büyütüp bakımını sağlayacakları orkide, spatifilyum, difenbahya gibi popüler saksı bitkileri, annelerin doğasına uygun kusursuz bir armağan olabilir.

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Açılış ve Kutlamalar

Kişiler, sevdiklerinin hayatlarında gerçekleşen önemli olaylarda desteklerini belirtmek için de çiçeklerin karşı konulamaz gücünden faydalanabilirler. Örneğin; nişan, düğün ve benzeri organizasyonlar ile işinde yeni bir başlangıç yapan yakınlarının açılışları için rengarenk gerberalar ve papatyalarla hazırlanan gösterişli bir çelenk göndermeyi tercih edebilirler. Estetik bir görünüme sahip ferforjeler veya ayaklı sepetlerde sunulan aranjmanlar da etkinliklerin görkemine eşlik edecek seçeneklerdir.

Kişiye Özel Günler

İnsanlar, yılın belli zamanlarını kapsayan doğum günleri, yıl dönümleri, terfi ve benzeri özel günlerde de günün anlam ve önemine uygun bir kutlama veya hediye beklerler. Her biri özel bir anlamı karşılayan çiçekler, böyle anların en büyük kurtarıcılarından biridir. Vazolarda, sepetlerde, akvaryumlarda, buketlerde ve daha pek çok şekilde sunum alternatifine sahip aranjman çeşitleri; sevgiden özleme, gururdan hüzne kadar her duyguyu iletebilmenin en şık yollarından biridir.

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