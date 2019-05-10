Cep telefonu yerine bir şişe su ve ilaç çıktı
|10 Mayıs 2019 17:39
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Gölcük'te bir çay ocağında çalışan Kemal Demiroğlu'nu cep telefonundan arayan kişiler, ellerinde bulunan son model cep telefonunu 99 TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi. Kemal Demiroğlu görüşmenin ardından ürünü sipariş verdi.
Demiroğlu, telefonuna gelen 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz' yazılı mesaj üzerine kargo firmasına gitti. Kayınvalidesine Anneler Günü hediyesi olarak vermeyi planladığı cep telefonunu almak için kargo şubesinde 100 lira ücreti ödeyen Kemal Demiroğlu, kutunun içinden pet şişe içerisinde su ve cinsel günü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.
Yaşadığı olaydan dolayı hem ailesine hem de arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Telefonuma bir mesaj geldi, 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz' diye, kargoya gittim paramı ödedim telefon yerine su çıktı. Kayınvalideme Anneler Günü hediyesi olarak telefon siparişi verdim, içinden su çıktı. Herkese güvenmedikleri hiçbir yerden sipariş vermemelerini tavsiye ediyorum. Bunlara güvenmeyin, bunlar sahtekar ve dolandırıcı. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmesin. Hem aileme rezil oldum hem de arkadaşlarıma rezil oldum. Ben bu olayı asla kabul etmiyorum, hakkımı arayacağım bütün kanuni yollara başvurarak şikayetçi olacağım" dedi.
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