1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Cep telefonu yerine bir şişe su ve ilaç çıktı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Kemal Demiroğlu (33), kargo paketinden kayınvalidesine almayı planladığı son model cep telefonu yerine bir şişe su ve cinsel gücü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı
 10 Mayıs 2019 17:39
Yazdır
Cep telefonu yerine bir şişe su ve ilaç çıktı

Gölcük'te bir çay ocağında çalışan Kemal Demiroğlu'nu cep telefonundan arayan kişiler, ellerinde bulunan son model cep telefonunu 99 TL'ye satışa çıkardıklarını söyledi. Kemal Demiroğlu görüşmenin ardından ürünü sipariş verdi.

Demiroğlu, telefonuna gelen 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz' yazılı mesaj üzerine kargo firmasına gitti. Kayınvalidesine Anneler Günü hediyesi olarak vermeyi planladığı cep telefonunu almak için kargo şubesinde 100 lira ücreti ödeyen Kemal Demiroğlu, kutunun içinden pet şişe içerisinde su ve cinsel günü artırıcı ilaç çıkınca dolandırıldığını anladı.

Yaşadığı olaydan dolayı hem ailesine hem de arkadaşlarına karşı rezil olduğunu söyleyen Demiroğlu, "Telefonuma bir mesaj geldi, 'Firmamızdan sipariş vermiş olduğunuz cep telefonunuz ve bitkisel setiniz adresinize ulaşmıştır. Teslim alabilirsiniz' diye, kargoya gittim paramı ödedim telefon yerine su çıktı. Kayınvalideme Anneler Günü hediyesi olarak telefon siparişi verdim, içinden su çıktı. Herkese güvenmedikleri hiçbir yerden sipariş vermemelerini tavsiye ediyorum. Bunlara güvenmeyin, bunlar sahtekar ve dolandırıcı. Ben bu oyuna düştüm kimse düşmesin. Hem aileme rezil oldum hem de arkadaşlarıma rezil oldum. Ben bu olayı asla kabul etmiyorum, hakkımı arayacağım bütün kanuni yollara başvurarak şikayetçi olacağım" dedi.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'nin en fazla fındık sattığı ülke
10 Mayıs 2019 17:44		 MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı
10 Mayıs 2019 17:14
Başkentte yabancılara İngilizce cuma hutbesi
10 Mayıs 2019 16:55		 Van kedileri havuzda serinleyecek
10 Mayıs 2019 16:17
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
10 Mayıs 2019 15:30		 Nisan ayı 'Yoksulluk Sınırı' 5 bin 130 TL oldu
10 Mayıs 2019 15:25
Engellilerden 'Ücret bireysel gelire göre belirlensin' talebi
10 Mayıs 2019 14:35		 Yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor
10 Mayıs 2019 14:09
Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor
10 Mayıs 2019 13:51		 Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılına hazır
10 Mayıs 2019 13:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Kur operasyonunda Merkez Bankası hesapları bozdu18:12 - Kapadokya kanun teklifi komisyonda kabul edildi18:08 - Adana'da kokmuş horoz eti operasyonu18:04 - KHK'lı 4 meclis üyesi ile 2 muhtarın mazbatası iptal edildi17:59 - Taşköprü Belediyesi'nin borcu 157 milyon 150 bin TL17:50 - 'Türkiye'nin otomobili'nde planı tıkır tıkır işletiyoruz'17:44 - Türkiye'nin en fazla fındık sattığı ülke17:39 - Cep telefonu yerine bir şişe su ve ilaç çıktı17:37 - Sevdikleriniz için ideal çiçek seçimi17:30 - Dolar günü 6,08 TL'den tamamladı
17:28 - Kamu kurum ve kuruluşlarında sıfır atık uygulamasına geçildi17:27 - Çeyrek altın günü 410 liradan tamamladı17:26 - 'İmamoğlu'nun mazbatası milletin eliyle yeniden verilecektir'17:22 - Dışişleri'nden Ankara'daki misyonlara Doğu Akdeniz brifingi17:14 - MSB'den havada yakıt ikmali paylaşımı17:08 - Koç ve Sabancı'nın 3 aylık net karı17:08 - 'İlk durağımız çocukları eğitmek değil. biziz, kendimiziz'17:01 - İşten çıkartıldığı belediyeye başkan oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Ramazan'da oruç tutuyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm personelin sosyal denge tazminatına son verdi
'Slogan' paylaşmayan ünlüleri hedef gösterdiler
Reuters: Kuru durdurmak için 1 milyar dolar satıldı
Beştepe'de kıdem ve taşeron zirvesi
Sağlık Bakanlığı, üst öğrenim zam ve tazminat listesini güncelledi
2 lise öğrencisi şakalaşırken ölüme böyle gitti
'Hakim bey siz affetseniz ben kendimi affetmem' dedi hakim de affetmedi
LGS sorularını paylaşan öğretmenlere dava
Ezan erken okundu, binlerce kişi orucunu erken açtı
35 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
psikologun kurşun döktürmeyi tavsiye etmesi 1
dilek livaneli 1
Maç muhabbetine maydanoz olmama kararı 3
kesik 3
hiçbir şey olmasa dahi kesinlikle bir şeyler oldu 9
keşke tanışabilsem dediğimiz ünlüler 1
ölünmüyor yokluğunda 3
raptiye rap rap 2
cem karaca 3
Yatırım olarak gayrimenkul almak 1
SON İLANLAR
SGK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
DHMİ, lisans mezunu 112 Hava Trafik Kontrolörü alacak
Ayhanlar Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Menteşe Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Çanakkale Kentsel Hizmetler 3 İşçi Alacak
Mersin Seltaş 1 İşçi Alacak
İzmir Çestur Çeşme İmar Turizm 1 İşçi Alacak
Kırklareli Çakıllı Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Yalova Kaytazdere Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Diyarbakır Hazro Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam